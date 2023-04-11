المركز الليبي للاستشعار والعلوم يوضح موعد تحري هلال العيد في ليبيا 1444هـ

أعلن المركز الليبي للاستشعار والعلوم أن هلال شهر شوال سيُرى فوق الأفق بالعين المجردة في المدن الليبية لحظة غروب الشمس يوم الخميس الموافق 20 من أبريل الجاري .

نص بيان المركز الليبي للاستشعار والعلوم :

أولا: البداية الفلكية (حسب الاقتران)

سيكون زمن الاقتران (المحاق) فلكيا لشهر شوال للسنة الهجرية 1444 هـ بمشيئة الله لهذه السنة يوم الخميس الموافق 2023.04.20م على تمام الساعة 06:15 السادسة وخمس عشرة دقيقة صباحا بتوقيت ليبيا المحلي وتعرف بالبداية الفلكية لهذا الشهر وهي واحدة في كافة دول العالم حسب التوقيت العالمي وتحدث في أي لحظة من اليوم ولا تعتمد على الموقع الجغرافي.

ثانيا : ظروف رؤية هلال الشهر

سيكون زمن وزوايا اتجاه غروب كل من الشمس والقمر وزمن المكث والعمر وقوس الرؤية وقوس النور والارتفاع عن الأفق للقمر عند غروب الشمس بمشيئة الله ليوم الخميس الموافق 20 / 04 / 2023م في بعض المدن الليبية وبعض دول العالم التي تشترك مع ليبيا في جزء من الليل كل حسب توقيتها المحلي على النحو التالي

بیان شهر شوال:

للسنة القمرية 1444 هجري ( 2023 م)

بناء على الدراسات الفلكية والحسابات العلمية الخاصة بتحديد بداية شهر شوال للسنة الهجرية 1444هـ الموافق للسنة الشمسية 2023 م، وسيكون زمن الاقتران (المحاق) فلكياً لشهر شوال بمشيئة الله لهذه السنة يوم الخميس الموافق 2023.04.20م على تمام الساعة 15 : 06 ) السادسة وخمس عشرة دقيقة صباحا بتوقيت ليبيا المحلي وتعرف بالبداية الفلكية لهذا الشهر وهي واحدة في كافة دول العالم حسب التوقيت العالمي وتحدث في أي لحظة من اليوم ولا تعتمد على الموقع الجغرافي.

عليه فإن هلال شهر شوال للعام 1444 هجري سيكون فوق الافق لحظة غروب الشمس يوم الخميس الموافق 2023.04.20م ويمكن رؤيته بالعين المجردة بالمدن الليبية.