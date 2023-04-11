مدني حارب في عملية الكرامة يكشف لـ«أخبار ليبيا24» تفاصيل تكوين الجيش وانطلاق عملية الكرامة – 3

أخبار ليبيا 24 – خـاص

كُنا معكم في الجزء الثاني من قصة المُحارب البطل علي، والذي سرنا لنا تفاصيل تحرير منطقة المريسة، وما هي أبرز العراقيل التي واجهته هو ورفاقه، وفي الجزي الثالث من الحكاية يواصل المواطن علي الحديث لوكالتنا عن آخر مستجدات تحرير منطقة المريسة، بالقول: عندما ابلغنا غرفة العمليات أننا قمنا بتحرير منطقة المريسة الاستارتيجية لم يصدقونا، لصعوبة هذا المحور.. لدرجة انهم قاموا بإرسال مندوب إلينا للتأكد من صحة الخبر، وأن كتيبة الـ309 متواجدة في قلب المنطقة، وبالفعل جرى ذلك.. وصل المندوب ووثق كل المستجدات.

يُضيف.. نحن عندما تقدمنا صوب منطقة المريسة الاستراتيجية أحرزنا تقدمًا بلغ خمسة كسلو مترات، وعندما نتحدث عن حرب، فإن الخمسة كيلومترات هي مسافة كبيرة جدًا، واردف.. نحن عندما رأينا العدو يتقهقر أمامنا ومهزم، قررنا المواصلة بكل قوة وشجاعة.

يكمل علي الحديث.. وبعد تحرير منطقة المريسة توجهنا على منطقة بوفاخرة – العمارات الصينية أو عمارات الجوازي، ومكثنا هناك حوالي أربعة أشهر متواصلة من القتال والمعارك الطاحنة ضد العدو المتطرف، وهناك زارنا مكتب التوجيه المعنوي، وقام بتصوير المحور الذي أحرزنا فيه تقدمًا، وللأمانة كنت معارضًا على فكرة التصوير؛ لأننا لا نريد أن يعلم العدو تجهيزاتنا وتمركزاتنا.

يواصل.. وفي هذا الصدد قام بزياتنا النقيب محمد المخزوم، أذكر آنذاك كان شهر رمضان، تناولنا الإفطار سويًا في منطقة بوفاخرة، وفي اليوم الثاني.. تفاجأنا بأن العدو علِم كل تمركزاتنا وأعدادنا وأسلحتنا، لذا قام بالتقدم وباغتنا، وتفاجأنا ببرماية عشوائية ومتكررة في صفوفنا، خلّفت عديد الجرحى والشهداء من صفوفنا، ومن بينهم الشهيد البطل محمد ميلود الفرجاني.

يُضيف علي لوكالتنا.. كما تعرضنا لرماية عنيفة في محور الخمسة مكرر.. أُصبت أنا ورفاقي في المحور من ضمنهم ناصف الجريدي ويوسف الشيهني وفتح الله العجلي وأحمد الجن العوامي.. ومجموعة أخرى، وأوضح قائلاً: أصبنا بسلاح نوع هاوز 120، يوم اسلادس عشر من رمضان قبل آذان المغرب بعشر دقائق تقريبًا.

وأكمل المواطن المدني، والمحارب البطل علي حديثهُ لوكالتنا.. فور إصابتنا قاموا بقية الرفاق بإسعافنا للمستشفى الميداني، ومن المستشفى الميداني إلى مستشفى العلاج، وقاموا بتوزيعنا كلٍ حسب إصابته، واشاف.. أنا أصبت في يدي، وفي فقرات عمودي الفقري، تحديدصا الفقرتين الرابعة والخامسة، وأضاف.. في ذلك الوقت لم يكن لدينا دعم، وخصوصًا الدعم الطبي.

يُكمل علي الحديث لوكالتنا.. مكثتُ في المستشفيات ما يقربُ من ستة شهور كاملة.. تنقلت فيها من مستشفى الجلاء إلى عيادة الهرم، ومستشفى ابن سينا في مدينة بنغازي، حسثُ مكثت حوالي أربعة أشهر في مستشفى ابن سينا طريح الفراش، -مشلولٌ كليًا غير قادر على تحريك اصبع!

واخذ علي يسرد معاناتهُ الأليمة بحسرة قائلاً.. كانت أيام لا تنسى.. كنت انا وبثقلي وكٍبر عمري غير قادر على الحركة، وغير قادر على استخدام دورة المياه، وكان اخي الصغير هو من تكفل بمعاناتي، ومساعدتي.. لقد ساندني وتحمل مشقةً ثقيلة جدًا.. ولكن بفضل الله وبفضل الدكتورطارق بوغرارة الذي أشرف على حالتي وساعدني كثيرًا، شُفيت.. وها أنا ذا أقف على قدميّ.

يواصل الحديث.. فور تماثلي للشفاء، وتمتعي بصحة جيدة، عاودت اللحاق بالمحاور القتالية؛ لأكمل ما بدأت.. حيثُ شاركت في تحرير المعارك الصينية آنذاك، كما خرجتُ مع سند الكواشية وياسين الحول والعلوش وأحمد الجن العوامي.. وآخرون عندما وصلتنا انباءٌ تفيد بتقدم العناصر الإرهابية صوب تمركزاتنا ووصلوهم عند منطقة بوصنيف، لكننا تنكنا وبفضل عزيمة وشجاعة الأبطال من دحر العدو وتفريق صفوفه المتبعثرة أساسًا، كما تمكنا من الإمساك بعددٍ كبير من العناصر الإرهابية الفارة من هول المعركة، وتعاملنا معهم بطريقة حذرة وفقًا للتعليمات العُليا الصدارة بالخصوص.

يختم علي الجزء الثالث من حكايته بالقول..وردتنا تعليماتٌ بضرورة العودة للمعسكر؛ بُغية ترمم آلاتنا وألحتنا بالإضافة على تكليفات عسكرية أخرى.

وصلنا مشاهدينا على ختام الجزء الثالث من حكاية البطل المغوار علي، ولمعرفة ما هي التكليفات العسكرية الأخرى التي جرى تكليفه ورفاقه بها.. تابعونا في الجزء الرابع والأخير.