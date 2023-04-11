باشاغا: مسألة ترشحي مستقبلًا لرئاسة ليبيا مرهونة بالظروف والمستجدات في البلاد

قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا إن مسألة ترشحه مستقبلًا لرئاسة ليبيا مرهونة بالظروف والمستجدات في البلاد.

باشاغا وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” حول ترشحه مستقبلًا لرئاسة ليبيا، أوضح أن هذا الأمر سابق لأوانه، وكل شيء مناط بالظروف والمستجدات التي سأخذها بعين الاعتبار وأهمها دعم العملية الانتخابية والخيار الديمقراطي في بلادي، سواء من خلال الترشح أو المساهمة في إنجاحها من الخارج.

وبين أن الانقسام في السلطة التنفيذية في ليبيا ووجود حكومتين سيعيق الانتخابات المقررة لعام 2023.

وأضاف باشاغا: “لا شك في أن هذا الانقسام واستمراره سيعرقل أي عملية انتخابية محتملة”، وفي الوقت نفسه، وعد باشاغا بالعمل الجاد مع الأطراف الوطنية والدولية التي تؤمن بالديمقراطية والوحدة وتوحيد المؤسسات واستعادة الأمن، من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.

وأكد أن حكومته تأمل في تحسين العلاقات الثنائية لبلاده مع روسيا، والتي لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب.

وأردف: “ليبيا تحكمها حاليًا حكومتان متنافستان تؤثر على الطريقة التي تنظر بها العديد من الدول إلى الوضع في ليبيا”، مضيفًا أن هذا هو الحال أيضًا مع روسيا لأن العلاقات بين موسكو وحكومة باشاغا لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب.

باشاغا ختم: “نأمل أن يتم تعزيز هذه العلاقات مع روسيا وأن يتم فتح آفاق جديدة لعلاقاتنا وتبادلنا الدبلوماسي”.