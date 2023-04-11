جبريل أوحيدة: لن يكون هناك عائق أمام إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن “لجنة «6+6» ستُنجز القوانين الانتخابية في المدة المحددة، ولن يكون هناك عائق أمام إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري”.

وقال أوحيدة، في تصريح صحفي، إن “العمل سيتم إنجازه من الناحية الإجرائية، لكن لن يخلو الأمر من عرقلة أطراف بعينها”.

وتابع أنه “يوجد نحو 50 عضوًا بمجلس الدولة غير موافقين على التعديل الدستوري، وبالتالي غير موافقين على تشكيل هذه اللجنة، ولن يرضوا بنتائج عملها”.

وأردف أن “هناك طرف في العاصمة يقوده المفتي المعزول يرفض هذا الأمر، وبدا ذلك واضحًا في تصريحاته التي رفض فيها صراحة لقاء الجيش مع المجموعات المسلحة في الغرب الليبي الأيام الماضية”.

وأشار أوحيدة إلى أن “الأمر متوقف على عمل الدول المهيمنة أو النافذة في أزمة ليبيا، ونتمنى أن يكون لها مصداقية تساعد على إتمام هذا الأمر، والمساعدة على تنفيذ ما سيتم التوافق عليه، جراء عمل اللجنة المشتركة”.

وختم موضحًا أنه “إذا حدث ذلك نستطيع القول إن هذه الدول تعمل بجدية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وفرض الاستقرار في البلاد”.