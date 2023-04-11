في محاولة تعمد إخفاء حقيقتها وتأليب الرأي العام

أخبار ليبيا 24 – خاص

ظهرت قصة، مريم محمود رضوان، زوجة الإرهابي المصري، رفاعي سرور، والتي تم ضبطها وأبنائها بعد مقتل زوجها في ليبيا خلال عملية للجيش الوطني الليبي تم خلالها إلقاء القبض عليها مع الإرهابي المصري هشام عشماوي بمدينة درنة شرقي ليبيا.

ظهور اسم مريم محمود رضوان كان هذه المرة بعيدا عن كونها زوجة إرهابي قتل في ليبيا خلال حرب الجيش الوطني ضد الإرهاب في درنة، حيث روجت صفحات مشبوهة أن مريم امرأة ألقي القبض عليها من الجيش الليبي وسلمت لمصر دون الرجوع إلى حقيقة وحيثيات عملية الضبط.

وتناست تلك الصفحات والمواقع الإعلامية المشبوهة أن مريم تعد زوجة الإرهابي رفاعي سرور التي تم ضبطها وأبنائها مع الإرهابي هشام عشماوي بدرنة في ليبيا.

مريم تناست تلك المواقع أنها زوجة رفاعي سرور هو نجل القيادي الإخواني الشهير القطبي، والذي يعد الأب الروحي للجماعات الإرهابية، وسرور يعد شريكا لهشام عشماوي في تأسيس تنظيم “المرابطون” الذي تواجد في ليبيا والموالي لتنظيم القاعدة، ويعد المفتي الشرعي لهم والذي أفتى وكلف بالعديد من عمليات القتل في ليبيا.

تساؤلات عديدة تطرح نفسها عن أسباب إخفاء تلك المواقع لصفة مريم محمود رضوان وتنجب ربطها بكنيتها وهي زوجة إرهابي خطير تواجد في ليبيا وزعزع فيها الأمن طيلة فترة سيطرة الجماعات الإرهابية على درنة، وعن ماذا كانت تفعل في ليبيا رفقة زوجها المكنى بـ “أبو عبدالله المصري” خلال حرب الجيش الوطني الليبي على الإرهاب؟.

طرح قصة مريم وإبعاد ربطها بكنيتها كزوجة لإرهابي خطير قتل في ليبيا يؤكد خبث تلك المواقع الصفحات المشبوهة ومحاولة استعطاف متابعيها ومحاولة تأليب الرأي العام من خلال إخفاء حقيقة مريم التي تواجدت في ليبيا رفقة زوجها الإرهابي الذي زعزع الأمن في درنة وحاول زعزعة الأمن في كامل ربوع ليبيا لولا وقوف القوات المسلحة العربية الليبية ضد الإرهاب ودحره من كامل تراب الوطن.