باشاغا يشارك عدد من قيادات وأهالي مدينة سرت مأدبة إفطار رمضاني

شارك رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ، اليوم الثلاثاء مع أعضاء مجلس النواب و عميد وأعضاء بلدية سرت والمجلس الاجتماعي وعدد من مدراء الاجهزة الأمنية والقيادات بالبلدية مأدبة إفطار رمضاني في المدينة.

وقال مكتب باشاغا إن هذا الإفطار الرمضاني الجماعي يأتي ضمن عدة لقاءات إجتماعية يعقدها رئيس الوزراء خلال شهر رمضان المبارك، للتواصل مع كافة المكونات الاجتماعية وتعزيزاً للحمة الوطنية والسلم المجتمعي وتهيئة الظروف والأرضية المناسبة للانطلاق نحو المصالحة الشاملة في مختلف ربوع ليبيا، وللتأكيد على أن هذه المدينة التي كان تقبع تحت سيطرة الإرهاب في يوم من الأيام، أصبحت تنعم بالأمن والاستقرار والتألف بين سكنها وأصبحت أرض جماعة لكل الليبيين.

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