عبد الجليل: نعمل على توطين زراعة الكلى وتنفيذ البرنامج الوطني الصحي

التقى وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، اللجنة المشرفة على البرنامج الوطني لزراعة الكُلى ومتابعة المرضى، وذلك لمناقشة آلية تنفيذ البرنامج الوطني في ليبيا.

الوزير عبد الجليل بدوره ووفق بيان للحكومة الليبية طالعه موقع الوطن، أكد على ضرورة توطين إجراء عملية زراعة الكُلى مشيراً إلى أن القطاع الصحي لا تنقصه الكفاءات الطبية للشروع في إجراء زراعة الكُلى داخل ليبيا وتوطين الزراعات الدقيقة، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجان تابعة للبرامج الإصلاحية السبعة التي اعتمدتها الوزارة والمتمثلة في جراحة العظام واستبدال المفاصل، وأمراض القلب، وتشخيص وعلاج مرضى الأورام، وزراعة القرنية، وزراعة الكُلى، وتشخيص وعلاج تأخر الحمل والمساعدة على الإنجاب، وجراحات العمود الفقري.

وشدد عبد الجليل على ضرورة معرفة اللجنة المشرفة على مراكز الغسيل للإمكانات اللازمة الموجودة بها والبروتكولات الصحية المتبعة فيها وحصر عدد المرضى وبياناتهم الشخصية والتوزيع الجغرافي لهم، من خلال المنظومة الصحية التي أعدتها الوزارة لمعرفة أعداد وبيانات المرضى والاحتياج الدوائي، فضلاً عن وضع استراتيجية لتوزيع الأدوية التخصصية والأدوية المصاحبة والمخزون الدوائي وتحديد أعداد المرضى المستهدفين في البرنامج خلال عام 2023.