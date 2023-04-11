تفاصيل مثيرة بالقبض على شخص قام بسرقة مواطن وتقييده داخل منزل في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عن تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض على شخص قام رفقة شخص اخر بالسرقة بالإكراه وتقييد حرية أحد المواطنين .

وبالإشارة إلى البلاغ الوارد لمركز شرطة الحي الصناعي بمديرية أمن طرابلس بشأن قيام شخصين مجهولين الهوية بإعتراض سبيل أحد المواطنين وإشهار سلاح نوع مسدس عليه وتقييده داخل منزل تحت الإنشاء والاستيلاء منه بالقوة على مبلغ 1480 دينار وجهاز هاتف نقال.

تابع أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس الواقعة ومباشرة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات ؛ مما أسفرت عن التعرف على أحد المتهمين في الواقعة وتم ضبطه.

وعرض المقبوض عليه على المشتكي والذي تعرف عليه وبأنه من ضمن الشخصين اللذان قاما بحجز حريته وسرقته ؛ كما تم تحديد هوية الشخص الثاني ولازال البحث والتحري مستمرين لضبطه.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتهم وأحيل إلى مركز شرطة الحي الصناعي من حيث الإختصاص.