هروب تاجر مـخـدرات من كمين وضبط حقيبته بضواحي طرابلس

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عن هروب شخص مروج للمخدرات الحشيش وضبط حقيبته خلال كمين للاجهزة الامنية .

وبالتفاصيل وفقًا للداخلية، أنه بعد ورود معلومة لأعضاء مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشأن وجود شخص ليبي الجنسية يقيم بمنطقة السواني يقوم بترويج المخدرات نوع حشيش على نطاق واسع وبكميات كبيرة.

وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومة والتأكد من صحتها ؛ وتم وضع كمين لاستلام قطعة الحشيش من المتهم عن طريق أحد المصدر واثناء استلام القطعة ومحاصرته لغرض ضبطه ؛ تمكن من الفرار وقام برمي حقيبة “صاكو ” متوسط الحجم بداخله قطعة أخرى من مخدر الحشيش ومبلغ مالي قدره تسعة وثلاثون ألف دينار ليبي حيث قدرة الكمية التي تم ضبطها بنصف كيلو جرام تقريباً من مخدر الحشيش.