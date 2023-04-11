بنغازي.. القبض على شخص مطلوب بواقعة قـتـل في مصر

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الثلاثاء عن تمكن “قسم البحث الجنائي” من القاء القبض على شخص مصري الجنسية مطلوب لدى السلطات القضائية المصرية على ذمة واقعة قتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار والترصد بواسطة سلاح ناري.

وعُقب ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عن شخص مصري الجنسية مطلوب لدى السلطات المصرية على ذمة واقعة قتل مواطن عمداً مع سبق الإصرار والترصد بواسطة سلاح ناري بدون ترخيص حيث أفادت المعلومات بتواجده بمنطقة قاريونس بالتحديد بالقرب من مصيف النيروز .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم اللواء سليمان_بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على المعلومات وضبط الشخص المطلوب .

وتم انطلاق قوة من أعضاء التحريات بالقسم إلى منطقة قاريونس وتم جمع المعلومات وإعداد كمين محكم له وضبطه وتم الإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ح.م.ح من مواليد 1983 وأفاد بهروبه من دولة مصر ودخوله البلاد بطريقة غير شرعية وتم إحالته إلى جهات الإختصاص .