مجلس النواب يحيل قانون إعادة تنظيم جهاز المخابرات

أصدر مجلس النواب القانون رقم ( 8 ) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات.

وبموجب البيان الصادر عن مجلس النواب فقد أحال المجلس قانون إعادة تنظيم جهاز المخابرات إلى رئيس الجهاز حسين العايب، لوضعه موضع التنفيذ، وذلك بعد إصداره خلال جلسته الأخيرة.

وقد أناط المجلس بالجهاز صلاحيات عدة كالتي تتعلق بتكوينه وبيان اختصاصاته ووظائفه، وتعيين العاملين فيه وإمكانية نقلهم أو إعارتهم إلى أجهزة أخرى في الدولة، أو وقفهم عن العمل وإنهاء خدماتهم، فضلاً عن الميزانية الخاصة فيه، وغيرها من الصلاحيات.

وبحسب بيان المجلس فإنه يُعمل بالقانون من تاريخ صدوره 12 من أبريل الحالي ويُلغى كل حكم يُخالفه.