شرطة النجدة تضبط العديد من السيارات المسروقة في طرابلس

في إطار المهام المسندة لقسم شرطة النجدة و من خلال الإستيقافات الأمنية المنتشرة في طرابلس تنفيذاً لأعمال الحملة الأمنية الرامية لتامين العاصمة .

تمكن أعضاء الدوريات التابعة للقسم بالتمركز الأمني الإشارة الضوئية سيدي سليم من ضبط (هونداي سوناتا اللون رصاصي) و بعد التأكد من غرفة السيطرة إتضح بأنها مطلوبة بتاريخ “22/10/2016” و المُبلغ عنها مركز شرطة المدينة على ذمة قضية خطف .

أيضا تمكن أعضاء القسم بالتمركز الأمني جزيرة سوق الثلاثاء من ضبط (مرسيدس جي كلاس اللون أبيض) و بعد التأكد من رقم اللوحة المتبت على المركبة بمنظومة المواصلات الخاص بغرفة السيطرة إتضح بأن المركبة مطلوبة في واقعة إطلاق النار المبلغ عنها مركز شرطة باب بن غشير .

كما تمكن أعضاء القسم بالتمركز الأمني الإشارة الضوئية سيدي سليم من ضبط (هونداي سوناتا اللون أزرق) بعد التأكد من رقم اللوحة المتبت على المركبة بمنظومة المواصلات الخاص بغرفة السيطرة إتضح بأن المركبة مسروقة سنة 2021 مبلغ عنها مركز شرطة باب بن غشير.

و في التمركز الأمني جزيرة سوق الثلاثاء وللإشتباه تم إستيقاف مركبة نوع (تيوتا كارولا اللون أبيض) بعد التأكد من رقم اللوحة المتبت على المركبة بمنظومة المواصلات الخاص بغرفة السيطرة إتضح بأن المركبة مطلوبة في قضية السرقة بالإكراه و المُبلغ عنها مركز شرطة المدينة .

من الجدير بالذكر أن دوريات النجدة منتشرة بمداخل العاصمة و شوارعها تاتي تنفيذا لتعليمات السيد مدير الأمن وبسط هيبة الدولة من خلال الاستيقافات الأمنية المنظمة و الموزعة ضمن منطقة الإختصاص الإداري لمديرية امن طرابلس .