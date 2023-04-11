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كمين محكم يطيح بمروجي مـخـدرات أمام أحد الأسواق التجارية في بنغازي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

ألقى جهاز البحث الجنائي القبض على أثنين من مروجي المخدرات أمام أحد الأسواق التجارية في منطقة الحدائق بمدينة بنغازي.

جاء ذلك بعد ورود معلومات لأعضاء إدارة التحري والاستدلال بجهاز البحث الجنائي مفادها قيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الحدائق أمام سوق المشير لبيع الذهب والعملة.

وبإعداد كمين محكم تمكن أعضاء التحريات من ضبطهم والانتقال بهم الى مقر الجهاز وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة نوع “حشيش” قبل ان يتم إحالتهم للنيابة العامة مع المضبوطات لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيالهم.

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