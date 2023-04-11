هورندال تدعو قادة ليبيا استلهام تجربة اتفاقية “بلفاست” بين بريطانيا وأيرلندا

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دعت سفيرة بريطاني لدى ليبيا كارولين هورندال، قادة ليبيا استلهام تجربة اتفاقية بلفاست بين بريطانيا وأيرلندا.

وقالت هورندال في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”مضى 25 عامًا على اتفاقية بلفاست “الجمعة العظيمة”، مما يعكس الشجاعة والتسوية التي أظهرها قادة وشعب أيرلندا الشمالية من أجل تحقيق السلام.

وتابعت السفيرة البريطانية :”آمل أن يستلهم قادة ليبيا هذا المثال – أعلم أنني قد ألهمني ذلك”.

واتفاق “الجمعة العظيمة” أو “اتفاق بلفاست” هو اتفاق تم التوقيع عليه سنة 1998 بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا وأحزاب إيرلندا الشمالية.

ويدعو الاتفاق البروتستانت إلى تقاسم السلطة السياسية في إيرلندا الشمالية مع الأقلية الكاثوليكية وتعطي جمهورية إيرلندا رأيًا في شؤون إيرلندا الشمالية.

ويهدف اتفاق الجمعة العظيمة إلى وضع حد للنزاع في صورة نهائية، وتحقيق التعايش السلمي بين طوائف إيرلندا الشمالية، وبينها وبين جمهورية إيرلندا.