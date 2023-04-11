باشاغا يوضح بشأن مهددات الانتخابات المقررة لعام 2023

قال رئيس الحكومة الليبية المشكلة من البرلمان، فتحي باشاغا لوكالة “سبوتنيك”، إن الانقسام في السلطة التنفيذية في ليبيا ووجود حكومتين سيعيق الانتخابات المقررة لعام 2023.

وأضاف باشاغا في حديثه لوكالة “سبوتنيك”، “لا شك في أن هذا الانقسام واستمراره سيعرقل أي عملية انتخابية محتملة”.

وفي الوقت نفسه، وعد باشاغا “بالعمل الجاد مع الأطراف الوطنية والدولية التي تؤمن بالديمقراطية والوحدة وتوحيد المؤسسات واستعادة الأمن، من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.

والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.