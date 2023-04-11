شاهد بالفيديو : الأهلي طرابلس يقصي طلائع الجيش المصري من البطولة العربية 2023 ــ ملخص المباراة

نجح الأهلي طرابلس الليبي في اجتياز الدور التمهيدي للبطولة العربية للأندية بعد تعادله أمام ضيفه طلائع الجيش المصري (1-1)، الثلاثاء، على ملعب شهداء بنينا، في إياب الدور التمهيدي للمسابقة.

تقدم طلائع الجيش بهدف في الدقيقة 21، بعد أن استثمر النيجيري بول جوليس خطأ فادحا من حارس الأهلي طرابلس محمد نشنوش.

وكاد أن الفريق العسكري يضيف هدف ثانيا في الدقيقة 52 من عمر المباراة، من خلال تسديدة اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس الأهلي طرابلس.

ونجح أنيس السلتو في منح فريقه التعادل، برأسية محكمة في الدقيقة 64، بعد كرة عرضية من محمد منير.

وكاد النيجيري إيبوكا أن يمنح هدفا ثانيا لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، لكن كرته ذهبت بجانب القائم الأيمن لطلائع الجيش.

وأضاع عبد الرحمن الحنشي فرصة تسجل هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 90+2، بعد مراوغته لمدافع طلائع الجيش لكن تسديدته أبعدها المدافع إلى الركنية.

وتوقفت المباراة لأكثر من 14 دقيقة، بعد إصابة حارس طلائع الجيش في الدقيقة 93 بألعاب نارية نقل على إثرها للمستشفى.

وكان الأهلي طرابلس قد حقق الفوز ذهابا على حساب طلائع الجيش (1-2) الأسبوع الماضي على استاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة.