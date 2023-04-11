أزمة كبرى.. الألعاب النارية تصيب حارس الطلائع المصري أمام أهلي طرابلس

وقعت أحداث مثيرة في الدقائق الأخيرة من مباراة أهلي طرابلس الليبي وطلائع الجيش المصري، التي انتهت مساء الثلاثاء، بالتعادل بنتيجة (1-1).

وحسم أهلي طرابلس بطاقة العبور للمرحلة الثانية من الدور التمهيدي في بطولة كأس الملك سلمان (البطولة العربية)، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة (2-1).

وشهدت الدقائق الأخيرة إلقاء جماهير أهلي طرابلس لألعاب نارية “شماريخ”، ما أدى إلى إصابة محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش المصري، لتتوقف المباراة فترة طويلة.

ودخلت سيارة الإسعاف إلى الملعب سريعا لإنقاذ الحارس، ونقلته خارج الملعب، وسط احتجاجات كبيرة من الجهاز الفني ولاعبي الطلائع.

كما شهد اللقاء اعتراضا كبيرا من جانب الفريق العسكري، بعد مطالبته باحتساب ركلة جزاء لصالحه في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.