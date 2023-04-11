الزنتان .. القبض على مطلوب بواقعة سطو مسـلـح على تــاجر

أعلنت مديرية أمن الزنتان، الثلاثاء عن تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي واعضاء التحري من ضبط مطلوب على ذمة قضايا سطو مسلح في الجفارة .

وبناءً على البرقية الصادرة من قبل مديرية امن الجفارة ( مركز شرطة الكريميه) بتاريخ 8_4_2023 بحق المدعو “أ،ح،م كونه مطلوب على ذمة قضايا سطو مسلح والاستلاء على مبلغ مالي وقدره سبعمئة الف دينار (700000) بقوة السلاح من احد التجار بمنطقة الكريمية تم استرجاع مبلغ وقدره ( 32425 د.ل) .

ومن خلال التحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي واعضاء التحري بمركز شرطة الرياينة واعضاء التحري بمركز شرطة الزنتان من ضبط المطلوب بالحدود الادارية للمديرية الثلاثاء 11 أبريل 2023م .

إتخذت الإجراءات القانونية حياله وتم تسليمه لمركز شرطة الكريمية من حيث الاختصاص.