العرادي: على أوروبا أن تتحمل مسؤولياتها.. وحكومتنا لا يجب أن تلعب دور كلب حراسة

أشار عضو ملتقى الحوار السياسي “عبدالرازق العرادي”، ألى أنه ليس من المعقول تواجد هذا العدد من الأفارقة في البلاد بصورة غير قانونية ودون أي إجراءات من الحكومة.

وأضاف “العرادي” في تصريحات صحفية، أن أوروبا عليها أن تتحمل مسؤولياتها وإلا فحكومتنا لا يجب أن تلعب دور كلب حراسة.

وتابع قائلا: افتحوا لهم الطريقة في هذه الحالة وليس من المعقول سيطرة بعض الجنسيات على قطاعات تجارية حساسة في مخالفة للقانون ولربما حتى لهم أغراض أخرى غير (لقمة العيش).

واعتبر أن، الحكومة التي تتأخر عن هذا الدور الوطني سيلعنها شعبها وهذا الموضوع لا يتحمل التأخير.