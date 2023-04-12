حملة تفتيش مكثفة تسفر عن ضبط مخالفات عدة في الأنشطة التجارية في بنغازي

العنوان – بنغازي

ضبطت اللجنة المشكّلة من قبل وكيل وزارة الداخليو خلال حملة تفتيش مكثفة على الأنشطة التجارية مخالفات عدة.

وأوضح المركز الإعلامي بجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، أنه تمت إزالة بضائع الباعة المتجولين الذين يستغلون الفضاء العام وإنهاء كل مظاهر العشوائيات من الشارع العام.

وأشار المركزي الإعلامي في الجهاز إلى أنه تم قفل عدة أنشطة لعدم توفر الاشتراطات الصحيه فيها.

وحذر رئيس الغرفة العميد فرج العقوري جميع الباعة المتجولين من استغلال الفضاء العام و بأنه سيتم مصادرة جميع العروضات و البضائع و إحالة أصاحبها للتحقيق.

يشار إلى أن اللجنة المشكّلة من قبل وكيل وزارة الداخلية تضم جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي و جهاز الظواهر السلبية و الدعم المركزي و الشرطة العسكرية.