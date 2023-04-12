الخارجية المصرية: نسعى أن تستعيد ليبيا وحدتها وسيادتها

الوطن| رصد

بحث وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة اليونانية أثينا، العديد من الملفات، من بينها التطورات الحالية للوضع في ليبيا والشرق الأوسط.

وقال شكري في مؤتمر صحفي، إن الأوضاع في ليبيا ضاغطة، و”نسعى لأن تستعيد ليبيا وحدتها واستقرارها وسيادتها الكاملة، وأن تواجه تحدياتها من خلال توافق ليبي-ليبي”.

وأكد عقب جلسة مباحثاتهما في أثينا، أن مصر تحقق من خلال تواصلها مع كل الأطراف الليبية إنجازات متوالية، معرباً عن أمله في أن تؤدي جهود مصر في نهاية المطاف إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة تعبر عن إرادة الشعب الليبي وتحافظ على مقدراته.

بدوره قال ديندياس، في تغريدة له عبر تويتر، أنه ناقش في أثينا مع نظيره المصري سامح شكري، تعزيز العلاقات الاستراتيجية اليونانية المصرية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والاستثمارات والطاقة وتغير المناخ.

وأضاف “كان على جدول الأعمال في اللقاء التطورات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، شرق المتوسط ، ليبيا، الشرق الأوسط، والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخطط التعاون الإقليمي”.