مكافحة الأنشطة المضادة يعلن ضبط شخص ارتد عن الإسلام ويدعو للإلحاد

أخبارليبيا24

كشفت الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية ضبط شخص مرتد عن الإسلام ويدعو إلى الإلحاد.

وأضافت الإدارة أن المدعو م . ع . م أختار الردة والخروج عن الدين الإسلامي وأغواه شيطانه فارتكب أفعالا إجرامية دنس من خلالها المصحف الكريم.

وأشارت الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة إلى أن المتهم تعمد الاستهانة بشعائر المجتمع الليبي المقدسة فتم القبض عليه من قبل أعضاء التحري بالإدارة.

وأفادت الإدارة أنه تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه بعد إقراره بكل ما هو منسوب إليه من أفعال.

ولفتت الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة إلى أن البحث لازال جاريا عن بقية المطلوبين.

وكان جهاز الأمن الداخلي كشف الأيام القليلة الماضية القبض على مجموعة من الليبيين ممن خرجوا عن الملة الإسلامية واعتقنوا الدين المسيحي.

وأوضح الجهاز عبر حسابه على “فيسبوك” أنه تم أيضًا ضبط بعض الأجانب الذين قاموا بنشر المسيحية، عبر منظمة أمريكية تدعى “جماعة الله” تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لنشاطها.

وأشار الجهاز إلى أن بعض المروجين للأفكار المتطرفة من الجنسيات الأجنبية المختلفة التي تم إدخالها الى ليبيا عن طريق بعض المنظمات ومنها ما يعرف بمنظمة “جماعة الله” .