ضبط 3 نساء عقب معلومات بممارسات غير أخلاقية بمنزل للايجار

أفادت مديرية أمن الواحات جالو، عن ضبط ثلاثة نساء عقب أن وردت معلومات الي وحدة التحري والقبض بقسم التحريات العامة بالمديرية مفادها وجود امرأة تقوم بممارسة غير أخلاقية بمنزل اجار.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وتحري لتاكد من المعلومة وبعد التأكد تم إبلاغ رئيس وحدة التحقيق بمركز شرطة اللبة بشأن فتح محضر تحرى والتنسيق مع النيابة العامة .

ووبعد مداهمة المنزل تم ضبط ثلاثة نساء واحدة من الجنسية الليبية واثنين من الجنسية التشادية حيث تم ضبط معهن عدد 208 حبة من مخدر الترامادول وعدد 10 اشرطه ترامادول فارغة ومادة يشتبة بأنه َمخدر بانغو ومادة يشتبه بأنه هروين .

اتخذت الإجراءات القانونية وسيتم احالتهم الي النيابة العامة للتصرف والاجراء .