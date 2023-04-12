وزارة النفط والغاز: مراسلات الواحة ومؤسسة النفط لم تذكر أن شركة “الإسناد” ليبية

أخبارليبيا24

أكدت وزارة النفط والغاز أن المراسلات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة لم يتم الذكر فيها أن شركة الإسناد التي تم التعاقد معها لتطوير حقل الظهرة هي شركة ليبية.

وأضافت الوزارة أن جل الاجتماعات التشاورية التي عقدت مع الشركة كانت في دولة الإمارات، مع علمنا بوجود شركة إماراتية بهذا الاسم، الأمر الذي أوضح لنا أنها شركة إماراتية.

وأفادت الوزارة أنه بالرغم من كل هذا فإنها ترحب بكل الشركات، مؤكدة أنه كان من الأجدر أن يتم استدعاء كل الشركات المحلية الوطنية والدولية ولا تقتصر على شركة دون غيرها.

وتابعت وزارة النفط والغاز :”هذا هو الاعتراض على الإجراء، حيث ان فتح مجال التكليف المباشر للمقاولين والشركات المنفذة يعرض القطاع إلى الابتعاد عن مبدأ الشفافية والإفصاح المتعارف عليه في القطاع منذ تأسيسه”.

وأفادت الوزارة أن رد وزارة النفط والغاز على المتسائلين عن ترك حقل الظهرة مدمر وخارج الإنتاج لفترة زمنية، فشركة الواحة قامت بمجهودات كبيرة في هذا المجال حيث أنها قامت بتشكيل لجنة متفرغة لتقييم الأضرار ووضع البرنامج اللازم لتأهيله.

وأضافت الوزارة أن اللجنة باشرت فعلياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لتأهيل الحقل بالرغم من شح الميزانيات والظروف الأمنية تمهيدا لاستئناف خطة التطوير حسب الدراسات المعدة.

وأوضحت أنه منذ توليها مهامها قامت بالعديد من المراسلات للمؤسسة الوطنية للنفط تطلب منها البدء في عمليات الاستكشاف والتطوير والصيانة للحقول الليبية وللأسف لم تجد استجابة.

وختمت الوزارة بيانها مؤكدة فيه التركيز في العمل الفني البحت واتباع الشفافية والأداء حسب المعايير التي تنص عليها القوانين والتشريعات النافذة، وكذلك الابتعاد عن الخطاب الحماسي والتشكيك في كل من له رأي مخالف يدعمه القانون واللوائح والتشريعات النافذة.

ونفت المؤسسة الوطنية للنفط الجمعةالأخبار المغلوطة المتداولة حول تعاقدها مع شركة إماراتية لتطوير حقل الظهرة النفطي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن شركة إسناد التي تم التعاقد معها لتطوير حقل الظهرة هي شركة وطنية ليبية مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 21-02-0095 تاريخ القيد 22/2/2021 بنغازي.

وذكرت أن الحقل تعرض منذ عام 2015م لعمليات تدمير وتخريب من قبل مجموعات إرهابية أدت إلى خروجه عن العمل تمامًا بفعل الأعمال القتالية المتكررة التي دارت في الحقل والمناطق المحيطة به.