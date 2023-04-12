الشنطي يبحث مع “الكيلاني” أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية

التقى مساء أمس الثلاثاء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” مع كل من وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني”، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي..

وتناول الاجتماع أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، والخدمات المقدّمة لنزلائها، وما تعانيه من نقص الإمكانات، وتقصير بعض المسؤولين عليها في تأدية مهامهم بما يوافق أحكام القانون، وعرض ملاحظات وتقييم الهيئة حيالها. وفق منشور صادر عن الهيئة عبر صفحتها على “فيسبوك”. .

وبدوره شدد “الشنطي”، على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحسين أداء هذه المؤسسات وتقويمها بما يضمن تقديم خدماتها لنزلائها بكل إنسانية وتفانٍ وإخلاص، وإصدار كتاب عاجل بالخصوص.

مشيرا إلى استمرار الهيئة في متابعة أداء هذه المؤسسات؛ للوقوف على مدى سيرها بانتظام واطراد بما يخدم المصلحة العامة..