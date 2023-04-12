الأمم المتحدة قلقة من طلب فتوى باغتيال الممثل الخاص للأمين العام في السودان

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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء مقطع فيديو تم تداوله في السودان يظهر فيه رجل في مناسبة عامة في الخرطوم وهو يطلب فتوى تسمح له باغتيال الممثل الخاص للأمين العام في السودان ورئيس البعثة الأممية في البلاد، فولكر بيرتيس.

وأضافت البعثة أنه بحسب التقارير، فإن الرجل المذكور تطوع لإصدار الفتوى وتنفيذها بنفسه، كما يُظهر الفيديو المسجل ليلة أمس الإثنين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن لغة التحريض والعنف لن تؤدي سوى إلى تعميق الانقسامات على الأرض، ولن تردع البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان عن الاضطلاع بواجباتها.

وأضاف: “تقع على عاتق الحكومة السودانية مسؤولية وواجب ضمان سلامة وأمن بعثة الأمم المتحدة وجميع أعضائها، وفقاً لبنود اتفاقية عام 2021 بين الأمم المتحدة والحكومة”.

وأكد دوجاريك أن بعثة الأمم المتحدة، بمن في ذلك رئيسها، ملتزمة بدعم شعب السودان في تحقيق الانتقال السياسي إلى الحكم الديمقراطي بما يتماشى مع تفويضها الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.