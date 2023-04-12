“دبيبة” يؤكد دعم ليبيا لتركيا في إعادة إعمار المناطق المتضررة بسبب الزلزال

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، السفير التركي لدى ليبيا، كنان يلماز، والذي نقل تهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس الوزراء والشعب الليبي بمناسبة الشهر الكريم.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن اللقاء ناقش عددا من الملفات ذات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد دبيبة، خلال اللقاء دعم بلاده لدولة تركيا في إعادة إعمار المناطق المتضررة بسبب الزلزال.

وكان دبيبة، التقى اليوم السفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين، وناقش معه الإجراءات التنفيذية لتفعيل معبر غدامس ـ الدبداب، وعدد من الملفات الاقتصادية ذات العلاقة.

وأكد السفير الجزائري لدبيبة، دعم بلاده لجهود الحكومة في الاستقرار والوصول للانتخابات، باعتبارها الاستحقاق الوطني لكافة أبناء الشعب الليبي.

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