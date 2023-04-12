الأمن الداخلي: القبض على ليبي ارتد عن الإسلام وآخر أمريكي يدعو للمسيحية

العنوان – طرابلس

كشف جهاز الأمن الداخلي اليوم الأربعاء القبض على أحد الليبيين الذين ارتدوا عن الدين الإسلامي وأصبح يتخبط بين الألحاد والمسيحية.

وأضاف الجهاز أنه تمكن كذلك من القبض على أحد الأجانب – أمريكي – الذين كانو سبباً في التاثير على الليبيين للخروج من الدين الإسلامي واعتناق الدين المسيحي.

وأوضح الجهاز أن المتهم الأجنبي استغل تواجده بمدرسة أجنبية تسمى ( جيت واي Gateway) ظاهرهاتعليم اللغة الإنجليزية وفي بطانها الدعوة والتبشير بالدين المسيحي.

ولفت جهاز الامن الداخلي إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وأحيلوا إلى مكتب النائب العام من حيث الاختصاص.