بوراص: باتيلي يراوغ بين الأطراف السياسية وإعلان القوة القاهرة متوقع

الوطن|رصد

قالت عضو مجلس النواب “ربيعة بوراص” إن تصريحات المبعوث الأممي بشأن السلطة التنفيذية سواء تغييرها أو دمجها هو نوع من الضغط على الأطراف السياسية.

وأشارت بوراص إلى أن باتيلي يعمل على التناقضات بين الأطراف كلما شعر بخطر يهدد مستقبل خطته ومبادرته الأخيرة لعقد الانتخابات.

وأضافت “بوراص” في تصريحات صحفية أن السبب الرئيسي في إعلان “القوة القاهرة” بخصوص العملية الانتخابية هو الأحكام القضائية الخاصة بالمرشحين والتي لم يوضع لها حل حتى هذه اللحظة، و هذه المرة ستظهر جملة من الأسباب لإعلان القوة القاهرة إن لم يتم حسمها وهي: السلطة الأمنية والسلطة التنفيذية، إضافة للأسباب السابقة.