تخصيص سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس

العنوان-طرابلس

أعلنت بلدية طرابلس المركز تخصيص سيارات لنقل المسنين وذوي الإعاقة بالمجان للتسوق في شارع الجرابة بالعاصمة اعتبارًا من أمس الثلاثاء.

وأشارت البلدية، إلى أنها تعتزم بالتعاون مع شركة “sixt” لتأجير السيارات تخصيص 4 محطات لسيارات خاصة بالنقل المجاني لذوي الإعاقة وكبار السن والعاجزين عن الحركة.

وأوضحت البلدية أن ذلك لمساعدتهم على الوصول إلى المحال بشارع الجرابة الذي يعتبر من أهم الشوارع التجارية للتسوق وشراء ملابس العيد.

وقررت مديرية أمن طرابلس في وقت سابق، قفل شارع جرابة أمام الحركة المرورية ابتداءً من وقت المغرب إلى صلاة الفجر لتقتصر طيلة شهر رمضان المبارك على المشاة.

وأرجعت المديرية هذه الخطوة إلى حركة السير الكثيفة التي تشهدها بعض شوارع العاصمة هذه الأيام لشراء احتياجات عيد الفطر المبارك.