مطار الأبرق: تركيب منظومة الجوازات بالمطار ما زال مستمرًا استعدادًا لتسيير الرحلات الخارجية

ليبيا – قال الناطق باسم مطار الأبرق جلال المهشهش إن تركيب منظومة الجوازات بالمطار ما زال مستمرًا استعدادًا لتسيير الرحلات الخارجية.

المهشهش أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه ستكون المنظومة جاهزة خلال يومين، وسيتم الإعلان عن جاهزية المطار لرحلات الخارجية لشركات النقل الجوي.

وأكد أنه سيجري بعد العيد تنسيق جداول الرحلات الدولية إلى تونس ومصر مع شركة البرنيق.

