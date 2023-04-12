“ائتلاف الوطن”: استعادة ليبيا لشرعية مؤسساتها ستنهي الأزمة

الوطن|رصد

أصدر حزب الائتلاف من أجل الوطن بيانًا بشأن الأزمة الليبية وفقدان الشعب الليبي للأمن والاستقرار.

وأكد الحزب في بيانه المسموع أن السبب الرئيسي للأزمة هو تبني سياساتٍ فاشلة لعدة عقود، بالإضافة لمشهد سلطة نمى وترعرع علىمبدأ تقاسم السلطة ونهب ممنهج لموارد ليبيا والتفريط في سيادته للدول الأجنبية الطامعة.

وأشار البيان إلى أن الأحزاب الموقعة على البيان تعي تداعيات استمرار صناعة الحلول من الدول الخارجية التي أثبتت فشلها، مضيفًا أنالأحزاب تؤكد أن الخروج من النفق المظلم واستعادة الشعب الليبي لإرادته والتخلص من التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية يكمن فيحقه بالمطالبة الجادة في استعادة شرعية مؤسساته من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ونزيهة.

وأعلن البيان المسموع أن الائتلاف يؤكد على عدة ثوابت منها، وحدة ليبيا كيانًا وشعبًا والتعهد بالحفاظ على سيادته وحماية حدوده والمحافظةعلى استقلاله الذي ناله في عام 1951، بالإضافة إلى أن الشعب الليبي هو مصدر السلطات وهو صاحب المصلحة الحقيقية في استعادةالدولة ديمقراطيًا للحفاظ على التعددية السياسية والأمن والاستقرار.

وأكمل البيان الصادر عن الائتلاف من أجل الوطن الثوابت التي طالبها الائتلاف، أن يكون القضاء مستقلًا والمحافظة على استقلاليته بفصلهعن السلطات الأخرى وتمتعه بحماية كاملة وعدم تسييسه، بالإضافة إلى العمل على إخراج الوطن من أزمته والتعامل الإيجابي مع كلالمبادرات الخارجية لحل الأزمة واستعادة الشرعية بانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وأكد البيان أن التوزيع العادل والمنصف لعوائد الثروة بين أبناء الشعب الليبي على أسس مبينة على تقسيم الأقاليم جغرافيًا وسكانيًا هيأحد أهم الثوابت التي يطالب فيها الائتلاف.