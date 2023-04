الدبيبة لـ السفير التركي: ندعم تركيا في إعادة إعمار المناطق المتضررة بسبب الزلزال

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء بمكتبه، سفير دولة تركيا لدى ليبيا “كنان يلماز”.

ونقل السفير وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة تهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدبيبة والشعب الليبي بمناسبة الشهر الكريم.

وناقش اللقاء عدداً من الملفات ذات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الدبيبة دعم البلاد لدولة تركيا في إعادة إعمار المناطق المتضررة بسبب الزلزال.

