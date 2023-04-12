ميس القطراني: من نشروا إشاعة «إلغاء القروض» عديمو الأخلاق

هاجمت رجعة القطراني مذيعة قناة النبأ السابقة التي غيّرت اسمها إلى ميس الريم، منتقدي إلغاء القروض التي كان قد أعلن عنها رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، واصفة من أطلق «الشائعة»، بأنهم عديمو الأخلاق، بحسب تعبيرها.

وقالت القطاراني في منشور عبر «فيسبوك»: “اللي شن الحملة على إشاعة إلغاء القروض ولم يتأنى ويسأل نسي أن في 25 الف عيلة من المتملحين ورقاد الأرياح فجعوهم ونكدوا عليهم في هذه الأيام المباركة”، وفقا لقولها.

وأضافت “إنك تكون خصم الدبيبة لا يؤثر ذلك في أخلاقك، لكن أن تجرك تلك الخصومة للتضييق على الناس المتملحة في رزقهم والتنكيد عليهم بالإشاعة فأنت بدون شك عديم الأخلاق”، على حد وصفها.