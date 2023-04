الدبيبة يبحث مع السفير الجزائري الإجراءات التنفيذية لتفعيل معبر الدبداب الحدودي

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء، السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين الذي نقل إليه تحيات الرئيس ورئيس الوزراء الجزائريين له وللشعب الليبي.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة الإجراءات التنفيذية لتفعيل معبر غدامس ـ الدبداب، وعدد من الملفات الاقتصادية ذات العلاقة.

بدوره، أكد السفير الجزائري للدبيبة، دعم بلاده لجهود الحكومة في الاستقرار والوصول للانتخابات، باعتبارها الاستحقاق الوطني لكافة أبناء الشعب الليبي.

