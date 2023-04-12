السوكني: مسلسل شط الحرية منحاز لحقبة القذافي ويتهم ثورة فبراير بالعمالة

هاجم الإعلامي نبيل السوكني، مسلسل شط الحرية معتبرًا أنه ينجاز لحقبة الزعيم الراحل معمر القذافي وأنه يتهم ما يطلق عليه “ثورة فبراير” بالعمالة.

وقال السوكني في تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك، “الكل يجعل من ما يسمى شط الحرية جزءًا من إفطار رمضان ولكن لم يعرفوا حقيقة وهدف مخرج ومؤلف هذا المسلسل”.

وتابع؛ “فمن خلال حلقات هذا المسلسل في معظم أجزائه الخمس وخاصة في الجزء الخامس كان انحياز المخرج واضحاً لحقبة نظرية الطفل تربيه أمه بل مخرج متطرف لايرى أي حسنة في ثورة الدرويش”.

وأردف السوكني، “ونسى أن الحرية المطلقة في مسلسله أساسها ثورة الدرويش الذي يتهمها في كل حلقه بالعماله والكفر بالوطن ويرى أن سلطان البيت لساكنة ترك تطور وناطحات السحاب وبنية تحتية ألمانية ومصانع يابانية سريعة التطور”.