الدبيبة: نعمل بكل مهنية لمعالجة ملف الكهرباء الشائك المرهق لليبيين منذ سنوات

ليبيا – شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة في مراسم توقيع عقد إنشاء محطة كهرباء زليتن الاستعجالية بطاقة إنتاجية 1044 ميغاواط.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد أوضح أن العقد مبرم بين الشركة العامة للكهرباء وشركتي “يو سي سي” القطرية و”السويدي” المصرية ناقلا عن رئيس حكومة تصريف الأعمال تشديده على عمل الأخيرة بكل مهنية لمعالجة الملف الكهربائي الشائك.

ووفقا للبيان تابع الدبيبة أن هذا الملف أرهق الليبيين منذ ما يزيد عن الـ10 سنوات ما يوجب تكثيف الجهود لمعالجته في وقت بينت فيه إدراتا الشركتان المنفذتان لمشروع إنشاء هذه المحطة رغبتهما في المساهمة في إعادة إعمار ليبيا في كافة المجالات.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي قوله أن خطة الأخيرة تشمل مجالات عديدة هي صيانة خطوط النقل والعمرات الجسيمة وبناء محطات جديدة منها جنوب طرابلس وزليتن الاستعجالية في سياق جهود مستمرة تهدف إلى استقرار الشبكة.

