هراسة: باتيلي أوضح أن العسكريين يمكنهم تقويض نفوذ النواب والدولة

الوطن| رصد

يرى الناشط السياسي مالك هراسة، أنّ تراخي المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في تنشيط التقارب بين مجلسي النواب والدولة “يبدو مقصوداً، فقد تمكّن من عزلهما، أو على الأقل التقليل من هيمنتهما على قرار الانتخابات وإجرائها”.

وقال هراسة في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن “الرأي العام أصبح يدرك قدرات الأطراف وحجم قوتها، فبعدما كان الجميع يعتقد أنّ مجلسي النواب يملكان قرار إجراء الانتخابات، أوضح باتيلي أنّ هناك قوى أخرى يمكنها أنّ تقوض نفوذ المجلسين، وأعني القوى العسكرية وقادتها”.

ووفقاً لهراسة، فإنّ عدم إفصاح باتيلي عن التفاصيل “يهدف إلى كسر الانسداد في طريق الانتخابات بتشكيل لجنة ليبية موسعة تعمل على التوافق على أسس قانونية ودستورية للانتخابات”.

وتابع هراسة: “الجدل كان يدور حول صلاحيات وعضويات هذه اللجنة، والآن اتضح أنّ القوى العسكرية وقادتها سيكونون الأكثر فاعلية فيها”، لافتاً إلى أهمية مشاركتهم، موضحاً: “العائق الأساسي في القوانين الانتخابية يتعلق بمادتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، ويبدو أنّ باتيلي أدرك أنّ العسكريين هم من يملكون الكلمة الفصل بين المادتين الخلافيتين، وبالتالي فالمشاورات العسكرية يمكن أنّ يبني عليها باتيلي الكثير من النجاحات”.