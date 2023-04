عبد الجليل: نعمل على توطين إجراء عمليات زراعة الكُلى

ليبيا – التقى عثمان عبد الجليل وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الثلاثاء اللجنة المشرفة على البرنامج الوطني لزراعة الكُلى ومتابعة مرضى الكُلى،لمناقشة آلية تنفيذ البرنامج الوطني في ليبيا.

عبد الجليل أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على ضرورة توطين إجراء عملية زراعة الكُلى، مشيراً إلى أن القطاع الصحي لا تنقصه الكفاءات الطبية للشروع في إجراء زراعة الكُلى داخل ليبيا وتوطين الزراعات الدقيقة.

ولفت إلى أن الوزارة قد قامت بتشكيل لجان تابعة للبرامج الإصلاحية السبعة التي اعتمدتها الوزارة والمتمثلة في “جراحة العظام واستبدال المفاصل، أمراض القلب، تشخيص وعلاج مرضى الأورام، زراعة القرنية، زراعة الكُلى، تشخيص وعلاج تأخر الحمل والمساعدة على الإنجاب، جراحات العمود الفقري”.

وأضاف قائلاً: لكي نتمكن من إجراء عمليات زراعة الكُلى يتوجب على اللجنة المشرفة على مراكز غسيل الكلى في ليبيا معرفة الامكانات اللازمة الموجودة بها والبروتوكولات الصحية المتبعة فيها وحصر عدد المرضى وبياناتهم الشخصية والتوزيع الجغرافي لهم من خلال منظومة صحتنا التي أعدتها الوزارة لمعرفة أعداد وبيانات المرضى والاحتياج الدوائي بالإضافة إلى وضع استراتيجية لتوزيع الأدوية التخصصية والأدوية المصاحبة والمخزون الدوائي وتحديد أعداد المرضى المستهدفين في البرنامج خلال عام 2023،مشدداً على ضرورة البدء في مشروع زراعة الكلى خلال عام 2023.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة المشرفة على البرنامج الوطني لزراعة الكُلى أن الكوادر الطبية الليبية ذات كفاءة وقادرة على إجراء عمليات الزرع ويحتاجون لدورات تدريبية في هذا المجال.

بدورها ،قدمت عضو اللجنة سحر جمعة أخصائية أمراض الكُلى خلال اللقاء عرض مرئي يبين أهمية زراعة الكلى ويُوضح الفرق ما بين غسيل الكُلى والزراعة،موضحةً أن تكاليف الزراعة أقل عشرة أضعاف من الغسيل عوضاً على أن الغسيل ينجم عنه مضاعفات صحية ونفسية على المريض وتصل نسبة معدل الوفيات إلى 20%.

يُشار إلى أن وزارة الصحة بالحكومة تعمل على توطين إجراء عمليات زراعة الكُلى مجاناً عبر القطاع العام لتكاليفها الباهظة في القطاع الخاص وتكلف المريض مبالغ طائلة في حين إجرائها خارج البلاد.

