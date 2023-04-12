بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا اليوم الاربعاء 12 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 12 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يميل الطقس للاستقرار مع زيادة تدريجية في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-27)مْ, وتسجل ارتفاع يوم الغد وتنخفض يوم الجمعة.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب إلى صافية, بينما تكون غائمة جزئياً هذا اليوم على الجبل الأخضر وطبرق, وظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: غربية معتدلة السرعة إلى خفيفة تنشط احيانا هذا اليوم خاصة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (1622-)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24- 29)مْ, وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد .

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-26)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:34)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:39).