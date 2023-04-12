بالعون: عودة العلاقات المصرية التركية أهم من لقاء الفرقاء الأمنيين والعسكريين في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت عضو مجلس النواب اسمهان بالعون إن عودة العلاقات المصرية التركية مؤخراً إلى طبيعتها بعد انقطاع دام 10 سنوات، أهم من لقاء الفرقاء الأمنيين والعسكريين الأخيرة في مدينتي طرابلس وبنغازي.

وأوضحت بالعون لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن هذه العودة من شأنها أن تعزز الأمن والاستقرار على المدى القصير والمتوسط ليس فقط في ليبيا بل في المنطقة بأسرها.

وأشارت بالعون إلى أنه من المتوقع إعادة تبادل تعيين سفراء بين البلدين في المدى القريب، الأمر الذي قد يساهم في حل القضايا الخلافية العالقة بين الدولتين بخصوص ليبيا، والتي تشمل النزاع في شرق المتوسط، وإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتأمين الانتخابات، ومن المرجح أن تعزز المصالحة المصرية التركية من فرص نجاح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في مبادرته الأخيرة لدفع العملية السياسية قدما والتوصل إلى إطار دستوري للانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وأضافت بالعون، أنها لا تستبعد الدور المهم لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في المصالحة المصرية التركية بعد زيارته الأخيرة لتركيا، بعد أن كان الملف الليبي مصدراً رئيسياً لتأزم العلاقات بين البلدين على مدي السنوات الماضية.