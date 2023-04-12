مجلس النواب يصدر قانون إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية

أصدر مجلس النواب القانون رقم 8 للعام 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية.

ونشرت الجريدة الرسمية القانون يوم الثلاثاء الماضي، حيث نصت المادة الأولى منه على أن الجهاز «مدني نظامي يلحق برئيس الدولة، ويتكون من إدارات وأقسام ومكاتب تحدد اختصاصاتها بقرار من رئاسة الجهاز.

ويتولى الجهاز عدة مهمات، منها: “حماية أسرار ليبيا ومقاومة نشاط المخابرات الأجنبية ومراقبة الجهات الأجنبية في البلاد ومتابعة النشاط المشبوه والمعادي لأمن ليبيا والقيام بأعمال المخابرات المعاكسة والعمل على تأمين المصالح الليبية بالخارج”.

وأرسل مقرر مجلس النواب صالح قلمة يسكو صورة ضوئية من القانون إلى رئيس جهاز المخابرات الفريق أول حسين العائب.

وأقر مجلس النواب، في 21 مارس الماضي، مشروع قانون المخابرات الليبية بالأغلبية، وذلك في جلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وشهدت الجلسة نفسها إقرار ثلاثة قوانين أخرى، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من المجلس.