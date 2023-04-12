تقرير: الوجود العسكري التركي في ليبيا لن يختفي فجأة

الوطن| رصد

سلط تقرير تحليلي الضوء على تأثيرات احتمال وصول مرشح المعارضة التركية “كمال كيليجدار أوغلو” إلى كرسي الرئاسة في تركيا على سياسة البلاد الخارجية.

وأوضح التقرير الذي نشرته مجلة “ذا كاردل” الكندية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه تهديدا لمسألة حصوله على ولاية رئاسية جديدة فاستطلاعات الرأي بينت تقدم منافسه “أوغلو” بفارق نقطتين ونصف إلى 5 نقاط.

وبحسب التقرير اعتمد أردوغان على السياسة الخارجية لنيل الدعم في الداخل من خلال الانفتاح على الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي بشأن عدة ملفات من بينها الملف الليبي ناقلا عن الديبلوماسي التركي السابق “سولاك أوغلو” وجهة نظره بالخصوص.

وقال “أوغلو”:”لا أعتقد أن الوجود العسكري في ليبيا سيختفي فجأة وبالمثل لا أعتقد أن حكومة المعارضة ستتخذ موقفا مختلفا بشأن عقيدة الوطن الأزرق”.