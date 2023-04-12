الطقس يميل للاستقرار في أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يميل الطقس للاستقرار مع زيادة تدريجية في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و29 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا وتنخفض يوم الجمعة.

في حين تكون السماء في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد قليلة السحب إلى صافية وتكون غائمة جزئيا اليوم على الجبل الأخضر وطبرق مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

أما الرياح غربية معتدلة السرعة إلى خفيفة تنشط أحيانا اليوم خصوصا على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا .

وتكون السماء في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد.