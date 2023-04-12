باثيلي يعرض على النواب والدولة دعم اللجنة المشتركة (6+6)

وجه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باثيلي، مذكرة رسمية لرئيسي مجلس النواب والاعلى للدولة، يعرض خلالها استعداد البعثة لتقديم الدعم اللازم للجنة الانتخابية المشتركة (6+6).

وأكدت البعثة أنه في سبيل تسريع عمل لجنة 6+6 لدعم الجهود الليبية – الليبية الرامية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في ليبيا في عام 2023، عرض المبعوث الأممي عبد الله باثيلي، دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للجنة المشتركة، مبينة أنه يمكن لهذا الدعم أن يكون ذا طابع فني ولوجستي ومن خلال توفير الخبراء، وفق ما يراه أعضاء لجنة (6+6) من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وذلك بناء على طلب خطي مشترك من اللجنة.