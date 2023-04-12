متهم في قضة التنصير..الخارجية الأمريكية: مليشيا في طرابلس تحتجز مواطنًا أمريكيًا

أخبارليبيا24

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على اطلاع على التقارير المتعلقة باحتجاز مواطن أمريكي في ليبيا من قبل “ميليشيا” في العاصمة طرابلس.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات لـ”ـCNN” :”نحن على علم بالتقارير حول احتجاز مواطن في ليبيا من جانب ميليشيا في طرابلس”.

وأضاف “عندما يتم احتجاز مواطن أمريكي في الخارج، تعمل الوزارة على تقديم كافة أشكال المساعدة المطلوبة”.

وتابع المتحدث :”وزارة الخارجية الأمريكية وسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج ليس لديها أولوية أكبر من سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة”.

وكان جهاز الأمن الداخلي أعلن القبض على ليبي ارتد عن الإسلام وآخر أمريكي يدعو إلى النصرانية استغل تواجده بمدرسة أجنبية تسمى ( جيت واي Gateway) ظاهرها تعليم اللغة الإنجليزية وفي بطانها الدعوة والتبشير بالدين المسيحي.