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لنقي: إذا منحت “5+5” صلاحيات أوسع يمكنها تسريع توحيد المؤسسة العسكرية

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي أن اجتماع القادة العسكريين والأمنيين في بنغازي وطرابلس مؤشر على توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال لنقي في تغريدة عبر “تويتر” إن اجتماع القادة العسكريين من شرق البلاد وغربها وتبادل الزيارات مؤشر على قرب توحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد لنقي أن “الدور الذي تلعبه لجنة 5+5 سيكون له الأثر في تسريع عملية الإصلاح الإداري والهيكلي إذا منحت صلاحيات أوسع واستقلالية في العمل بالتعاون مع القادة ورؤساء الأركانات لجيش غير مُسيّس”.

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قناة ليبيا الحدث

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