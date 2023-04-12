أمريكي في قبضة جهاز الأمن الداخلي لهذا السبب

أعلنت السلطات الليبية القبض على أمريكي بتهمة ممارسة أنشطة “التبشير المسيحي”، حسب بيان صادر عن جهاز الأمن الداخلي.

وأضاف البيان: “تمكنا من القبض على أحد الأجانب (أميركي الجنسية) الذين كانو سبباً في اغواء ابنائنا للخروج من الاسلام واعتناق المسيحية”.

وتابع: “استغل الأجنبي تواجده في مدرسة أجنبية لتعليم اللغة الانكليزية، ليقوم بالدعوة والتبشير للمسيحية”.

كما نشر الجهاز اعترافات ليبي شرح كيف قام أجنبي مقيم في ليبيا بتحريضه على اعتناق المسيحية.

في قضية أخرى، أكدت وزارة الداخلية الليبية اعتقال ليبي آخر بتهمة “الردة والترويج للإلحاد”، بالفتة إلى أن المتهم “أحيل إلى النيابة بعد اعترافه بالحقائق المنسوبة إليه”.

وكان سالم موسى، عضو المجلس الأعلى للدولة ولجنة الحوار السياسي، كشف الجمعة عن “اختطاف” نجله سيفاو في 26 مارس، متهما مكتب المفتش العام بالمسؤولية عن ذلك، في حين برر جهاز الأمن الداخلي اعتقال سيفاو وآخرين بتهمة “الردة والترويج لأعمال ضد أنظمة الدولة”، مؤكدا عزمه ملاحقة جميع “المرتدين عن الدين الحنيف”.

وقال إن الاعتقالات بحقهم جاءت “وفقا للقانون”.