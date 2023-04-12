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الحرس البلدي بنغازي يضبط ملابس أطفال يوجد عليها رسوم للصليب

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أكد جهاز الحرس البلدي بنغازي أن دوريات جهاز الحرس البلدي القوارشة ضبطت اليوم الأربعاء ملابس أطفال يوجد عليها رسوم للصليب.

وأوضح الجهاز أنه تمت مصادرة نطلونات للأطفال يوجد عليها صليب بطريقة مزخرفة يصعب تمييزها أثناء شراء الملابس.

وحذر جهاز الحرس البلدي المواطنين من شراء أي ملابس عليها زخارف مشبوهة لا تمت لديننا الإسلامي الحنيف وعليه بإبلاغ الغرفة المشتركة أو أقرب نقطة حرس بلدي.

وناشد الجهاز جميع تجار الملابس من تفقد جميع الملابس المتواجدة لديهم ومن يتم ضبطها لديه سيتم مصادرتها وإحالته للتحقيق.

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