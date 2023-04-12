باشاغا يؤكد أن هدف حكومته هو تحقيق المصالحة الوطنية وأن تتحد البلاد على حكومة ومؤسسات واحدة

أقام رئيس الحكومة فتحي باشاغا مأدبة إفطار رمضاني بمدينة سرت بحضور عدد من أهالي المدينة ونوابها وأعضاء البلدية ومديريات الأجهزة الأمنية والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت.

يأتي هذا بعد عدة لقاءات اجتماعية عقدها خلال شهر رمضان المبارك، للتواصل مع المكونات الاجتماعية في المجتمع الليبي.

وقال باشاغا، إن هدف حكومته هو تحقيق المصالحة الوطنية وأن تتحد البلاد على حكومة واحدة ومؤسسات واحدة.

ووصف باشاغا مأدبة الإفطار بأنها اجتماع محبة وخير مُعربًا عن أمله أن تجتمع ليبيا مثل هذا الاجتماع على الخير والمحبة والبساطة، مؤكدًا أن ليبيا لن تجتمع إلا على الخير، وأن ذلك يحتاج لبذل الكثير من الجهد.

وأضاف أن ليبيا هي محل اهتمام حكومته الأول كما الحال بالنسبة لمدينة سرت رغم قلة الإمكانيات، موضحًا أن حكومته وفرت بعض الاحتياجات للمجلس البلدي بسرت وأنها ستوفر المزيد في المستقبل عند توفر الإمكانيات.

وتابع باشاغا قائلا: إن “حكومته ستقف مع مدينة سرت وهي تعي جيدا أن مطار سرت يحتاج إلى عمليات صيانة، كما هو الحال بالنسبة لطرق المدينة وبعض القطاعات الأخرى، سواء كانت مدنية أو قطاعات خدمية أو أمنية، مؤكدًا على ضرورة إعادة إعمار بعض أحياء المدينة مثل حي “الجيزة” والحي “رقم 2”.

واختتم باشاغا في كلمته قائلا: “سنستمر في مسيرة نضالنا من أجل أن تتحد ليبيا من أجل أن يعم السلام في البلاد وتكون بلد قائم على الخير لكل شعبها”.